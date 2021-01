Cagliari, oggi è il giorno di Asamoah: tampone e poi visite mediche (Di lunedì 25 gennaio 2021) Kwadwo Asamoah diventerà un nuovo giocatore del Cagliari. Il suo arrivo è atteso per la giornata di oggi: i dettagli Il Cagliari attende l’arrivo di Kwadwo Asamoah, che firmerà un contratto per i prossimi sei mesi con la società di Tommaso Giulini. Inserita anche un opzione di rinnovo in caso di salvezza. Secondo quanto riferito da Sportitalia, Asamoah nelle prossime ore sosterrà i test Covid e successivamente le visite mediche prima di mettere la firma sul contratto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Kwadwodiventerà un nuovo giocatore del. Il suo arrivo è atteso per la giornata di: i dettagli Ilattende l’arrivo di Kwadwo, che firmerà un contratto per i prossimi sei mesi con la società di Tommaso Giulini. Inserita anche un opzione di rinnovo in caso di salvezza. Secondo quanto riferito da Sportitalia,nelle prossime ore sosterrà i test Covid e successivamente leprima di mettere la firma sul contratto. Leggi su Calcionews24.com

