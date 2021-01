Buongiorno dalla Borsa 25 gennaio 2021

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 25 gennaio 2021) (Tele) – A New York, si è mosso sotto la parità il Dow Jones, che scende a 30.996,98 punti, con uno scarto percentuale dello 0,57%; sulla stessa linea, cede alle vendite il Nasdaq 100, che chiude a 13.366,4 punti. Tokyo riporta un guadagno dello 0,67%, terminando a 28.822,3 punti. Shenzhen amplia la performance positiva dello 0,70% e chiude a 15.628,7 punti. Gira in positivo la seduta finanziaria di Piazza Affari, che si colloca in pole position tra i listini azionari europei. Piatta Francoforte, che tiene la parità; ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto; senza spunti Parigi, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. In buona evidenza a Milano il comparto tecnologia, con un +1,75% sul precedente. Apprezzabile rialzo per STMicroelectronics, in guadagno dell’1,99% sui valori precedenti. Si attende domani dal Regno Unito la diffusione del ...