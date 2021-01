Buone notizie per gli universitari. C’è il bonus dell’Inps ‘senza vincolo’ (Di lunedì 25 gennaio 2021) In arrivo il nuovo bonus dell’Inps per gli universitari. Il contributo economico è riservato anche agli iscritti a conservatori, accademie di belle arti e corsi post-laurea. E’ possibile inoltrare domanda a partire dal 27 gennaio e fino al 1° marzo Nell’ultimo periodo, complice anche la crisi economica da Covid, gli italiani rischiano di perdersi in L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 25 gennaio 2021) In arrivo il nuovoper gli. Il contributo economico è riservato anche agli iscritti a conservatori, accademie di belle arti e corsi post-laurea. E’ possibile inoltrare domanda a partire dal 27 gennaio e fino al 1° marzo Nell’ultimo periodo, complice anche la crisi economica da Covid, gli italiani rischiano di perdersi in L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Capezzone : Buone notizie dagli ascolti tv. Ieri sera su Rai3 la celebrazione epica del congresso di Livorno, l’esaltazione del… - RobertoBurioni : Ultime (buone) notizie da Israele. Incrociamo le dita. (scusate se non traduco) @segal_eran - enpaonlus : La delfina di Teheran che soffriva di solitudine salvata da un team italiano - reggiotv : “Tre buone notizie ci lasciano queste improvvide elezioni, frettolosamente organizzate in periodo di pandemia, per… - SorryNs : RT @fattoriaditobia: Buone notizie! #BRUNILDE in VISITA pre ADOZIONE, analisi e accertamenti PRIMA di andare a casa. Documenti sanitari ed… -