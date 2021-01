Bruno Pozzi | «Viviamo come se non ci fosse un domani La grande sfida è cambiare mentalità»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 25 gennaio 2021) «I nostri stili di vita attuali non sono sostenibili. Viviamo come se non ci fosse un domani. Quindi, se vogliamo che ci sia un domani migliore, dovremo vivere in modo diverso». A puntare l’accento sui rischi ambientali che la società globale sta correndo, sottolineando l’importanza di adottare subito misure e comportamenti volti a favorire lo sviluppo di stili di vita sostenibili, è Bruno Pozzi, Direttore della Sede Europea del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP), l’organizzazione internazionale che opera contro i cambiamenti climatici a favore della tutela dell’ambiente e dell’uso sostenibile delle risorse naturali. L’impegno dell’UNEP ha come principale scopo proprio la salvaguardia del futuro della società mondiale, fortemente minacciato da comportamenti e politiche ancora troppo poco sensibili all’ambiente.