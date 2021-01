Bridgerton: che fine ha fatto la collana del Principe? (Di lunedì 25 gennaio 2021) Dove è finita la collana che il Principe Friedrich ha regalato a Daphne come pegno d'amore? I fan hanno una divertente teoria! Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di lunedì 25 gennaio 2021) Dove è finita lache ilFriedrich ha regalato a Daphne come pegno d'amore? I fan hanno una divertente teoria! Tvserial.it.

NetflixIT : Lady Whistledown è felice di informarvi che è in arrivo la seconda stagione di Bridgerton ?? - la__Mat : Tizio finalmente sta valutando di tagliare i capelli, i commenti epici delle mie amiche: 'Digli che tanto a Bridge… - _gracieling : pare che Adelaide Kane vorrebbe fare un’audizione per il ruolo di Kate in #Bridgerton NON SO SE SUCCEDE MA SE SUCCE… - starcrossed_91 : RT @dmitrijkostov: la ragazza che sta scrivendo canzoni su bridgerton mi fa impazzire e se davvero faranno un musical prima o poi mi metto… - jiminsqueenie : RT @arvthaz: come ve lo spiego che li amo tutti e che mi trema il culo? #Bridgerton #bridgertonnetflix -