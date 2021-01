Brescia, striscione dei tifosi contro Balotelli: “Per noi vali zero, uomo senza dignità” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Una brutta sorpresa quella che ha ricevuto Mario Balotelli al Rigamonti di Brescia. Nonostante non sia stato convocato per la sfida contro la sua ex squadra, l’attaccante del Monza era presente in tribuna e i suoi ex tifosi gli hanno ‘dedicato’ un lungo striscione che recitava: “Balotelli, sono altri i giocatori che hanno amato questa città. Per noi vali zero uomo senza dignità. Enculet”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 25 gennaio 2021) Una brutta sorpresa quella che ha ricevuto Marioal Rigamonti di. Nonostante non sia stato convocato per la sfidala sua ex squadra, l’attaccante del Monza era presente in tribuna e i suoi exgli hanno ‘dedicato’ un lungoche recitava: “, sono altri i giocatori che hanno amato questa città. Per noi. Enculet”. SportFace.

