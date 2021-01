Brescia, primario arrestato per l’omicidio volontario di 2 pazienti (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sono scattate le manette per il primario del pronto soccorso dell’ospedale di Montichiari, cittadina in provincia di Brescia. L’accusa è gravissima: il medico avrebbe ucciso 2 pazienti, rispettivamente di 61 e 80 anni, iniettandogli un farmaco letale. La verità sarebbe venuta a galla dopo una approfondita indagine e la riesumazione dei corpi. arrestato il primario del PS di Montichiari Secondo quanto riportano le fonti, l’operazione dei Nas sarebbe scattata dopo un’indagine in corso sul decesso di alcuni pazienti affetti da Covid, risalenti a marzo scorso, nel pieno della prima ondata. Il sospetto era che fossero state messe in atto pratiche mediche che hanno portato alla morte dei pazienti, il cui rapido peggioramento aveva destato sospetti. Da qui la decisione ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sono scattate le manette per ildel pronto soccorso dell’ospedale di Montichiari, cittadina in provincia di. L’accusa è gravissima: il medico avrebbe ucciso 2, rispettivamente di 61 e 80 anni, iniettandogli un farmaco letale. La verità sarebbe venuta a galla dopo una approfondita indagine e la riesumazione dei corpi.ildel PS di Montichiari Secondo quanto riportano le fonti, l’operazione dei Nas sarebbe scattata dopo un’indagine in corso sul decesso di alcuniaffetti da Covid, risalenti a marzo scorso, nel pieno della prima ondata. Il sospetto era che fossero state messe in atto pratiche mediche che hanno portato alla morte dei, il cui rapido peggioramento aveva destato sospetti. Da qui la decisione ...

Corriere : Quando Carlo Mosca, il primario arrestato diceva: «Sento sempre il fischio dell’ossigeno» - tg2rai : Arrestato il primario del pronto soccorso dell'ospedale di #Montichiari, in provincia di #Brescia. Avrebbe somminis… - FrancescaLupo15 : RT @GiancarloDeRisi: Brescia, 'bomba' in ospedale: arrestato un primario. Terribile l'accusa: avrebbe ucciso intenzionalmente due malati di… - ItaIiaSovrana : RT @IlPrimatoN: I militari del Nas hanno riscontrato un repentino ed inspiegabile aggravamento delle condizioni di salute di alcuni malati… - MichaeldeMaye : RT @GiancarloDeRisi: Brescia, 'bomba' in ospedale: arrestato un primario. Terribile l'accusa: avrebbe ucciso intenzionalmente due malati di… -