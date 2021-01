Brescia-Monza, striscione contro Balotelli: «Vali zero, senza dignità» (Di lunedì 25 gennaio 2021) Accoglienza di fuoco per Mario Balotelli a Brescia nel derby contro il Monza. Ecco le parole della curva delle Rondinelle Non una partita come le altre quella tra Brescia e Monza in scena stasera al Rigamonti. Il grande assente in campo è Mario Balotelli ma la sua presenza si avverte per lo striscione dei tifosi fuori dallo stadio che non gli hanno perdonato il passaggio ai brianzoli e l’anno pieno di difficoltà al Brescia. «Balotelli: sono altri i giocatori che hanno amato questa città, per noi tu Vali zero uomo senza dignità», questo il contenuto dello striscione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Accoglienza di fuoco per Marionel derbyil. Ecco le parole della curva delle Rondinelle Non una partita come le altre quella train scena stasera al Rigamonti. Il grande assente in campo è Marioma la sua presi avverte per lodei tifosi fuori dallo stadio che non gli hanno perdonato il passaggio ai brianzoli e l’anno pieno di difficoltà al. «: sono altri i giocatori che hanno amato questa città, per noi tuuomo», questo il contenuto dello. Leggi su Calcionews24.com

