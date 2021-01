Brescia-Monza | le formazioni ufficiali

Leggi su alfredopedulla

Ecco le scelte definitive dei due tecnici per, gara che chiuderà il diciannovesimo turno di Serie B. Calcio d'inizio alle 21.00:(3-4-1-2): Joronen; Papetti, Chancellor, Mangraviti; Karacic, Bisoli, Van de Looi, Martella; Spalek; Ayè, Donnarumma. All. Dionigi.(4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bellusci, Bettella, Carlos Augusto; Frattesi, Barberis, Barillà; Boateng, Gytkjaer, Mota Carvalho. All. Brocchi.