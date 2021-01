Bonus Tari | lo sconto sulla tassa dei rifiuti si fa ancora attendere

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Il Decreto Fiscale n. 124/2019 ha introdotto ildopo la sua conversione in legge e l'entrata in vigore il 25 dicembre 2019. Questa agevolazione è direttamente legata aisociali sulle bollette di acqua, luce e gas riconosciute dall'ARERA. Lodeisarebbe dovuta essere riconosciuta ai cittadini in situazioni di disagio economico e i requisiti per accedervi sono i medesimi previsti per illuce, gas e acqua. Purtroppo però ilrisulta attualmente bloccato e di conseguenza non è statocorrisposto a nessuno.bloccato Come abbiamo accennato, il...