Bonus 250 euro registratori di cassa: a chi spetta, come ottenerlo

Dal 1° gennaio 2021 tutti gli esercenti avrebbero dovuto dotarsi di un registratore di cassa telematico in grado di trasmettere all'Agenzia delle Entrate i corrispettivi giornalieri. Con le difficoltà riscontrate dall'emergenza Covid che hanno pesato sull'adeguamento e sulla sostituzione dei terminali, il Governo ha spostato il termine della data di effettivo utilizzo dal 1° gennaio 2021 al 1° aprile 2021. Quindi, entro il 31 marzo 2021, i produttori dovranno dichiarare la conformità delle specifiche tecniche approvate dall'Agenzia delle Entrate. Bonus registratori di cassa, a chi spetta Per venire incontro alle esigenze degli esercenti, il Governo ha garantito a tutti la possibilità di ottenere un Bonus equivalente al 50% della spesa effettuata per la sostituzione del registratore di cassa.

Ultime Notizie dalla rete : Bonus 250 Bonus 250 euro registratori di cassa: a chi spetta, come ottenerlo QuiFinanza Bonus taxi, accolte 13.712 domande in Liguria: 'best practice' secondo l'Europa

GENOVA - Saranno 13.712 persone a beneficiare del bonus taxi di 250 euro in Liguria, a fronte delle 14.543 domande presentate. Il bando, chiuso il 31 dicembre scorso, era rivolto ad over 75, invalidi, ...

Bonus taxi, ammesse oltre 13mila domande

Rivolto ad over 75, invalidi, malari rari e donne in gravidanza. In palio una carta prepagata di 250 euro per spostarsi in sicurezza ...

GENOVA - Saranno 13.712 persone a beneficiare del bonus taxi di 250 euro in Liguria, a fronte delle 14.543 domande presentate. Il bando, chiuso il 31 dicembre scorso, era rivolto ad over 75, invalidi, malari rari e donne in gravidanza. In palio una carta prepagata di 250 euro per spostarsi in sicurezza.