Bonafede non basta. Anche il Copasir sfruculia il governo (Di lunedì 25 gennaio 2021) Domani, quando la conferenza dei capigruppo si riunirà per stabilire il calendario dei lavori del Senato, conosceremo le tempistiche del primo banco di prova per la tenuta del governo: la relazione del ministro Alfonso Bonafede sulla giustizia. Italia Viva ha già fatto sapere che voterà “no”. Lo stesso faranno alcuni possibili “responsabili” come Sandra Lonardo Mastella. Così il governo di Giuseppe Conte prova a guadagnare tempo: per impegni istituzionali del ministro la relazione potrebbe essere mercoledì alle 16 alla Camera e al Senato il giorno seguente, è trapelato da fonti di maggioranza. PRIMA IL MINISTRO DI MAIO Ma non è l’unico ostacolo per la maggioranza a metà settimana. basta incrociare l’agenda di Camera e Senato con quella del Copasir. Mercoledì al piano quinto di Palazzo San Macuto verrà ... Leggi su formiche (Di lunedì 25 gennaio 2021) Domani, quando la conferenza dei capigruppo si riunirà per stabilire il calendario dei lavori del Senato, conosceremo le tempistiche del primo banco di prova per la tenuta del: la relazione del ministro Alfonsosulla giustizia. Italia Viva ha già fatto sapere che voterà “no”. Lo stesso faranno alcuni possibili “responsabili” come Sandra Lonardo Mastella. Così ildi Giuseppe Conte prova a guadagnare tempo: per impegni istituzionali del ministro la relazione potrebbe essere mercoledì alle 16 alla Camera e al Senato il giorno seguente, è trapelato da fonti di maggioranza. PRIMA IL MINISTRO DI MAIO Ma non è l’unico ostacolo per la maggioranza a metà settimana.incrociare l’agenda di Camera e Senato con quella del. Mercoledì al piano quinto di Palazzo San Macuto verrà ...

petergomezblog : Di Maio: “Quello sulla giustizia è un voto sul governo non solo su Bonafede. Riforma della prescrizione non si tocc… - Pierferdinando : La mia intervista su @qn_carlino: «Non voterò #Bonafede. Troppi abusi sulle #intercettazioni.È sicuro che non si an… - ItaliaViva : È difficile che IV darà il suo consenso se le proposte saranno quelle su cui #Bonafede si è attestato in questi ann… - farmetti : RT @Mov5Stelle: Il tema di questi giorni riguarda @AlfonsoBonafede, il ministro che ha abolito la prescrizione e fatto la legge anticorruzi… - silvano747 : RT @Luciano66933177: @matteoc1951 @Frances47226166 Bonafede non si tocca -