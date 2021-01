Bolshunov denunciato dalla Finlandia per l'aggressione di Maeki (Di lunedì 25 gennaio 2021) Un caso che scotta. Che potrebbe non essersi concluso con la squalifica della Russia, dopo l'incidente in cui Alexander Bolshunov ha aggredito il finlandese Joni Maeki dopo il traguardo per avergli ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 25 gennaio 2021) Un caso che scotta. Che potrebbe non essersi concluso con la squalifica della Russia, dopo l'incidente in cui Alexanderha aggredito il finlandese Jonidopo il traguardo per avergli ...

L'insolita «bagarre» nel finale della staffetta maschile di Lahti ha lasciato degli strascichi. La polizia finlandese ha infatti ricevuto una denuncia nei confronti di Alexander Bolshunov. In lotta pe ...

Bolshunov denunciato in Finlandia

La polizia finlandese ha annunciato di aver ricevuto una denuncia contro Alexander Bolshunov. Il campione olimpico russo si è reso protagonista di una serie di gesti antisportivi nei confronti del fin ...

