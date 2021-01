Bologna subito in campo: due rossoblù da valutare (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il Bologna ha diramato il report ufficiale dell’allenamento di oggi in vista della prossima sfida di Serie A: il comunicato del club «Seduta mattutina per il Bologna dopo la trasferta di Torino e il ko contro la Juventus. Lavoro di scarico per i titolari ed esercitazioni tecnico-tattiche per chi non ha giocato ieri. Allenamento differenziato per Gary Medel e anche per Ibrahima Mbaye a causa di una contusione al ginocchio sinistro». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ilha diramato il report ufficiale dell’allenamento di oggi in vista della prossima sfida di Serie A: il comunicato del club «Seduta mattutina per ildopo la trasferta di Torino e il ko contro la Juventus. Lavoro di scarico per i titolari ed esercitazioni tecnico-tattiche per chi non ha giocato ieri. Allenamento differenziato per Gary Medel e anche per Ibrahima Mbaye a causa di una contusione al ginocchio sinistro». Leggi su Calcionews24.com

juventusfc : 'Quella contro il Napoli è stata una vittoria che ci ha dato tanta autostima. Oggi, però, ci aspetta un'altra gara… - juventusfc : 70' | Subito @AlvaroMorata! Il 9 riceve un gran pallone da @Cuadrado e solo il portiere del Bologna gli nega il go… - st_larochelle : A Bologna, se ci dice culo, avremo tutti a disposizione tranne Gabbia. Mandzu e Tonali è mezza pretattica, per me s… - Fiammy71 : @tixxxtweety E si, gli abitanti di Bologna hanno sgamato il fatto che per lo più si potesse solo comprare cose inte… - advgiornalista : Palmarini (UIL FPL) : “Sosta gratuita da subito nelle aree adiacenti e predisporre un piano strutturato per il futu… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna subito La Juve sfrutta il passo falso delle milanesi e accorcia subito la classifica battendo il Bologna La Stampa Virtus Bologna domani arriva il Buducnost. Dove vederla in tv

Bologna, 25 gennaio 2021 – Terzo confronto del girone eliminatorio di EuroCup per la Virtus Bologna. La formazione di Aleksandar Djordjevic, delusa dalla sesta sconfitta subita in campionato, prova a ...

Bologna, le condizioni di Mbaye e Medel

Bologna, le ultime su Medel e Mbaye. Il Bologna ha svolto una classica seduta d'allenamento mattutina dopo la partita di ieri con la Juventus, dove per i rossoblù è maturata una ...

Bologna, 25 gennaio 2021 – Terzo confronto del girone eliminatorio di EuroCup per la Virtus Bologna. La formazione di Aleksandar Djordjevic, delusa dalla sesta sconfitta subita in campionato, prova a ...Bologna, le ultime su Medel e Mbaye. Il Bologna ha svolto una classica seduta d'allenamento mattutina dopo la partita di ieri con la Juventus, dove per i rossoblù è maturata una ...