Bollettino Coronavirus del 25 Gennaio 2021 (Di lunedì 25 gennaio 2021) In data 25 Gennaio l’incremento nazionale dei casi, con il solito forte calo del fine settimana dei test effettuati, è +0,34% (ieri +0,47%) con 2.475.372 contagiati totali, 1.897.861 dimissioni/guarigioni (+15.787) e 85.881 deceduti (+420); 491.630 infezioni in corso (-7.648). Ricoverati con sintomi +115 (21.424); terapie intensive +21 (2.421) con 150 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 143.116 tamponi totali (ieri 216.211) di cui 86.189 molecolari (ieri 133.646) e 56.947 test rapidi (ieri 82.565) con 60.925 casi testati (ieri 66.297); 8.562 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 5,98% (ieri 5,37% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 14,05% (ieri 17,54%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 1.484; Emilia Romagna 1.164; Sicilia 885; Lazio 874; Campania 754; Piemonte 600; Veneto 533. In Lombardia curva +0,28% (ieri +0,26%) con ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 25 gennaio 2021) In data 25l’incremento nazionale dei casi, con il solito forte calo del fine settimana dei test effettuati, è +0,34% (ieri +0,47%) con 2.475.372 contagiati totali, 1.897.861 dimissioni/guarigioni (+15.787) e 85.881 deceduti (+420); 491.630 infezioni in corso (-7.648). Ricoverati con sintomi +115 (21.424); terapie intensive +21 (2.421) con 150 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 143.116 tamponi totali (ieri 216.211) di cui 86.189 molecolari (ieri 133.646) e 56.947 test rapidi (ieri 82.565) con 60.925 casi testati (ieri 66.297); 8.562 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 5,98% (ieri 5,37% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 14,05% (ieri 17,54%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 1.484; Emilia Romagna 1.164; Sicilia 885; Lazio 874; Campania 754; Piemonte 600; Veneto 533. In Lombardia curva +0,28% (ieri +0,26%) con ...

