Bimbo di 9 anni trovato impiccato in casa a Bari. Legami con TikTok? (Di lunedì 25 gennaio 2021) La pm di turno di Bari Angela Maria Morea ha disposto il sequestro di tutti i dispositivi elettronici nella casa del quartiere San Girolamo di Bari dove questo pomeriggio morto impiccato un bambino di ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 25 gennaio 2021) La pm di turno diAngela Maria Morea ha disposto il sequestro di tutti i dispositivi elettronici nelladel quartiere San Girolamo didove questo pomeriggio mortoun bambino di ...

francescomila18 : RT @_libellula70: Altro bimbo di 9 anni trovato morto impiccato in casa . Questa è la fine del mondo - GDS_it : Bimbo di 9 anni muore impiccato a Bari, si indaga sulla pista social come nel caso di Antonella… - _libellula70 : Altro bimbo di 9 anni trovato morto impiccato in casa . Questa è la fine del mondo - francobus100 : Bari, bimbo di 9 anni muore impiccato: indagano due procure, si ipotizza suicidio - baritoday : Bimbo di 9 anni trovato morto in casa a Bari: si ipotizza un suicidio -