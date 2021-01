Biden, USA: divieto di entrare in America per viaggiatori europei (Di lunedì 25 gennaio 2021) Restano attive le restrizioni per i viaggi in America da parte dei cittadini europei, brasiliani, sudafricani e inglesi. Sognavate che, con l’arrivo del nuovo Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si potesse ricominciare a viaggiare verso l’America? Beh, non è ancora il momento. Pare infatti ufficiale che la Casa Bianca abbia imposto il divieto di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 25 gennaio 2021) Restano attive le restrizioni per i viaggi inda parte dei cittadini, brasiliani, sudafricani e inglesi. Sognavate che, con l’arrivo del nuovo Presidente degli Stati Uniti, Joe, si potesse ricominciare a viaggiare verso l’? Beh, non è ancora il momento. Pare infatti ufficiale che la Casa Bianca abbia imposto ildi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

fattoquotidiano : Usa, con Joe Biden finisce la guerra tra scienza e politica: carta bianca a esperti, non solo sul Covid. ‘Sforzo pi… - sole24ore : Usa, Biden ridefinisce la politica estera: Cina e Russia subito nel mirino - MediasetTgcom24 : Casa Bianca: Biden firmerà un decreto per favorire il Made in Usa #Usa - Mariang47614228 : RT @LaviniaBLR: “Biden è pronto a firmare un decreto esecutivo per revocare il divieto di arruolamento dei transessuali nelle Forze Armate… - russopino65 : RT @LaviniaBLR: “Biden è pronto a firmare un decreto esecutivo per revocare il divieto di arruolamento dei transessuali nelle Forze Armate… -