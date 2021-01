Biden non porta il sereno nei rapporti Usa-Russia (Di lunedì 25 gennaio 2021) L'arrivo di Joe Biden alla Casa Bianca pone degli interrogativi sui futuri rapporti tra gli Stati Uniti e la Russia. Nel corso della campagna elettorale per le ultime presidenziali americane, l'allora candidato democratico si era espresso duramente nei confronti di Vladimir Putin, mentre la leadership del Partito democratico (a partire dalla Speaker della Camera, Nancy Pelosi) aveva definito Mosca come un pericolo in materia di interferenze elettorali. Anche in conseguenza di queste premesse, la nuova amministrazione americana non sembrerebbe troppo intenzionata a perseguire quel tentativo di distensione che aveva invece tentato (seppur senza troppo successo) Donald Trump. Certo: è pur vero che Washington e Mosca paiano aver trovato un punto di convergenza in riferimento al trattato sulle armi nucleari New Start. ... Leggi su panorama (Di lunedì 25 gennaio 2021) L'arrivo di Joealla Casa Bianca pone degli interrogativi sui futuritra gli Stati Uniti e la. Nel corso della campagna elettorale per le ultime presidenziali americane, l'allora candidato democratico si era espresso duramente nei confronti di Vladimir Putin, mentre la leadership del Partito democratico (a partire dalla Speaker della Camera, Nancy Pelosi) aveva definito Mosca come un pericolo in materia di interferenze elettorali. Anche in conseguenza di queste premesse, la nuova amministrazione americana non sembrerebbe troppo intenzionata a perseguire quel tentativo di distensione che aveva invece tentato (seppur senza troppo successo) Donald Trump. Certo: è pur vero che Washington e Mosca paiano aver trovato un punto di convergenza in riferimento al trattato sulle armi nucleari New Start. ...

La Casa Bianca ha confermato che il presidente americano Joe Biden ha imposto nuovamente il divieto di entrare negli Stati Uniti alla maggior parte dei cittadini non statunitensi provenienti da Regno ...

“La Bella”, nome dato dai portoghesi a Taiwan attorno alla metà del XVI secolo, è un’isola tropicale situata nel Mar Cinese Orientale a 100 miglia al ...

