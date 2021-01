Biden ha rimosso il divieto di Trump per le persone transgender nelle forze armate statunitensi (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha revocato il divieto sulle persone transgender nelle forze armate statunitensi, introdotto dalla precedente amministrazione di Donald Trump nel 2017 ed entrato in vigore dopo un pronunciamento della Corte Suprema a inizio 2019. Leggi su ilpost (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il presidente degli Stati Uniti, Joe, ha revocato ilsulle, introdotto dalla precedente amministrazione di Donaldnel 2017 ed entrato in vigore dopo un pronunciamento della Corte Suprema a inizio 2019.

