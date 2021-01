Biathlon | le percentuali al poligono degli italiani Dorothea Wierer scende sotto il 90%

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Ilha visto andare in scena per la Coppa del Mondo 2020-2021 in Italia, ad Anterselva, la settima tappa del circuito maggiore. Nella settima tornata di gare sono stati dieci gliprotagonisti: tra gli uomini erano al via Lukas Hofer, Didier Bionaz, Dominik Windisch, Thomas Bormolini e Tommaso Giacomel, mentre tra le donne vi erano Lisa Vittozzi,, Federica Sanfilippo, Michela Carrara e Nicole Gontier. Sia al maschile che al femminile sono state disputate individuale, staffetta e mass start. La più precisa dopo le prime sette tappe stagionali è sempre, che però orail 90% complessivo, con la detentrice della Coppa del Mondo generale che primeggiava in questa graduatoria tra i rappresentanti ...