Bernie Sanders: l'icona suo malgrado che ci fa tornare la voglia di indossare le muffole (Di lunedì 25 gennaio 2021) Della parata di look e griffe all'Inauguration Day del 46esimo presidente degli Stati Uniti Joe Biden, vi abbiamo praticamente raccontato tutto il raccontabile. O quasi. Mentre gli occhi più attenti delle fashionistas ammiravano gli outfit di Lady Gaga, Jennifer Lopez, Amanda Gorman, Kamala Harris e Michelle Obama, l'obiettivo dei fotografi immortalava un dettaglio solo all'apparenza di secondaria importanza, ovvero i guanti di Bernie Sanders. A colpire, in particolare, una foto che ritrae il senatore del Vermont seduto a gambe e braccia incrociate, indubbiamente infreddolito, nel suo normcore look composto da occhiali da vista, semplice mascherina chirurgica, giacca a vento color foresta, pantaloni classici neri e polacchini marroni. Bernie Sanders all'Inauguration Day. Foto Getty Images

