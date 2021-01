Bernie Sanders, ecco la felpa ufficiale che celebra il suo meme (Di lunedì 25 gennaio 2021) Non ci sono Lady Gaga o J.Lo che tengano. Tra tutte le immagini arrivate dalla cerimonia di insediamento di Joe Biden e Kamala Harris, quella di Bernie Sanders rannicchiato sulla sua sedia – con mascherina chirurgica in bella mostra e moffole dalle suggestive fantasie nordiche – è stata sicuramente la più chiacchierata e condivisa sui social di tutto mondo. Nel giro di poche ore sono stati centinaia e centinaia i meme comparsi in rete, con tanto di siti web dedicati che permettono di piazzare il senatore del Vermont in qualunque angolo del pianeta nel giro di una manciata di click. Tutto meraviglioso, tutto esilarante, ma come l'avrà presa il diretto interessato? Come avrà vissuto Bernie Sanders questa – del tutto imprevedibile – ondata di ritrovata popolarità? Bene, molto bene, a quanto pare. Se in un ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 25 gennaio 2021) Non ci sono Lady Gaga o J.Lo che tengano. Tra tutte le immagini arrivate dalla cerimonia di insediamento di Joe Biden e Kamala Harris, quella dirannicchiato sulla sua sedia – con mascherina chirurgica in bella mostra e moffole dalle suggestive fantasie nordiche – è stata sicuramente la più chiacchierata e condivisa sui social di tutto mondo. Nel giro di poche ore sono stati centinaia e centinaia icomparsi in rete, con tanto di siti web dedicati che permettono di piazzare il senatore del Vermont in qualunque angolo del pianeta nel giro di una manciata di click. Tutto meraviglioso, tutto esilarante, ma come l'avrà presa il diretto interessato? Come avrà vissutoquesta – del tutto imprevedibile – ondata di ritrovata popolarità? Bene, molto bene, a quanto pare. Se in un ...

chetempochefa : 'Scusate io non ho fatto niente, è la Rai!' @Fiorello e Bernie Sanders ?? #CTCF - chetempochefa : Oltre Lady @lucianinalitti , anche Bernie @filippala Sanders in presenza ?? #CTCF - repubblica : Usa, Bernie Sanders sfrutta i meme delle sue muffole per beneficenza - WrittenMemxries : Sto piangendo non respiro ormai vedo il culo di Misha e Bernie Sanders in qualsiasi foto - francesmanzano : RT @estheticfeels: Studio Ghibli x Bernie Sanders -