Berlusconi “Nessuna trattativa per il sostegno al Governo”

ROMA (ITALPRESS) – "In relazione a notizie di stampa diffuse in questi giorni, voglio chiarire ancora una volta che Nessuna trattativa è in corso, nè ovviamente da parte mia, nè di alcuno dei miei collaboratori, nè di deputati o senatori di Forza Italia, per un eventuale sostegno di qualunque tipo al Governo in carica". Lo afferma in una nota il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi."L'implosione dell'attuale maggioranza sotto il peso delle sue contraddizioni è naturale conseguenza della sua origine improvvisata e contraddittoria, che contraddiceva il responso delle urne e che era finalizzata esclusivamente ad impedire al centro-destra di governare", prosegue."La strada maestra è una sola: rimettere alla saggezza politica e all'autorevolezza istituzionale del Capo dello Stato di indicare la ...

