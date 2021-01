Berlusconi assicura | “Forza Italia non aiuterà Conte”

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Crisi di governo, il leader diSilviochiude la porta al premier: “non, unità nazionale o voto” “In relazione a notizie di stampa diffuse in questi giorni, voglio chiarire ancora una volta che nessuna trattativa è in corso, né ovviamente da parte mia, né di alcuno dei miei collaboratori,… L'articolo Corriere Nazionale.

Crisi di governo, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi chiude la porta al premier: “Forza Italia non aiuterà Conte, unità nazionale o voto” “In relazione a notizie di stampa diffuse in questi g ...In collegamento il leader della Lega Matteo Salvini lancia la candidatura di Silvio Berlusconi come successore di Sergio Mattarella. Una investitura importante che il leader del Carroccio svela dopo a ...