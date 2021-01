Bergamo, fermato alle 3 di notte in centro Era ai domiciliari, dà false generalità: preso (Di lunedì 25 gennaio 2021) Un uomo di 46 anni è stato arrestato per evasione dagli arresti domiciliari e per aver fornito false generalità al momento del controllo. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 25 gennaio 2021) Un uomo di 46 anni è stato arrestato per evasione dagli arrestie per aver fornitoal momento del controllo.

teresacapitanio : Investe un agente della Polizia locale Bergamo, fermato 36enne in motorino - AmoBergamo : #Bergamo Si era fermato a leggere il giornale in piazza, rigettato il ricorso del pensionato multato - lorenteggio : #Bergamo. Fermato al casello dell'A4: 5kg di cocaina nascosti in un furgone-frigo - AmoBergamo : #Bergamo Aeroporto, fermato un uomo che aveva in valigia un lingotto d’oro da 51 mila euro -