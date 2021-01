Benevento, Schiattarella torna negativo al Covid (Di lunedì 25 gennaio 2021) Benevento - Per il Benevento buone notizie da parte di Schiattarella . Il centrocampista, infatti, si è sottoposto ad un tampone per verificarne la positività al Covid - 19 che ha dato esito negativo. ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 25 gennaio 2021)- Per ilbuone notizie da parte di. Il centrocampista, infatti, si è sottoposto ad un tampone per verificarne la positività al- 19 che ha dato esito. ...

