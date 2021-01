Belen Rodriguez incinta? Ecco il dettaglio che sembra confermare (Di lunedì 25 gennaio 2021) Belen Rodriguez è davvero incinta? La notizia di una presunta gravidanza della showgirl argentina sta facendo il giro di siti e social da giorni: ne parlano tutti gli appassionati di cronaca rosa, senza però avere conferme dalla diretta interessata. Secondo i settimanali Novella 2000 e Oggi, Belen aspetterebbe un figlio dal suo nuovo compagno Antonino Spinalbese, e sarebbe già al terzo mese. Mentre tutti ne parlano, lei sta il silenzio e non si sbilancia. Almeno ufficialmente, perché nelle ultime ore dal suo profilo Instagram sembrerebbe essere arrivata quella che può essere letta una conferma (seppur indiretta). Complice una Storia, i fan non hanno potuto fare a meno di notare un braccialetto “sospetto” al suo polso. Non ci sono dubbi: quello indossato da Belen era un braccialetto anti-nausea, lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021)è davvero? La notizia di una presunta gravidanza della showgirl argentina sta facendo il giro di siti e social da giorni: ne parlano tutti gli appassionati di cronaca rosa, senza però avere conferme dalla diretta interessata. Secondo i settimanali Novella 2000 e Oggi,aspetterebbe un figlio dal suo nuovo compagno Antonino Spinalbese, e sarebbe già al terzo mese. Mentre tutti ne parlano, lei sta il silenzio e non si sbilancia. Almeno ufficialmente, perché nelle ultime ore dal suo profilo Instagram sembrerebbe essere arrivata quella che può essere letta una conferma (seppur indiretta). Complice una Storia, i fan non hanno potuto fare a meno di notare un braccialetto “sospetto” al suo polso. Non ci sono dubbi: quello indossato daera un braccialetto anti-nausea, lo ...

