Belen Rodriguez incinta, arriva la reazione di Stefano De Martino: "Non l'ha presa bene…" (Di lunedì 25 gennaio 2021) Belen Rodriguez sarebbe incinta di Antonino Spinalbese Da giorni sul web e sulle varie riviste di pettegolezzi gira con insistenza la voce su una presunta seconda gravidanza di Belen Rodriguez. La soubrette argentina sarebbe incinta del fidanzato Antonino Spinalbese, conosciuto lo scorso giugno. Nonostante i due hanno iniziato una storia sentimentale da così poco tempo sembrano essere innamorati più che mai. Al momento i due futuri genitori non hanno confermato, ma i rumor sono sempre più insistenti. Tuttavia, nelle ultime ore sarebbe arrivata un'ulteriore conferma dello stato interessante della conduttrice di Tu sì que vales. Quest'ultima infatti, in una foto condivisa sul suo seguitissimo account Instagram la si vede con bracciale anti nausea. Più conferma di questa.

