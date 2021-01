Beautiful, ve lo ricordate il primo Thorne? Ecco come è oggi a 65 anni [FOTO] (Di lunedì 25 gennaio 2021) E’ stato il primo Thorne Forrester dell’amata soap Beautiful. Clayton Norcross è stato nel cast dal 1987 al 1989. Ma cosa fa oggi? Eccolo nella sua nuova vita. Il successo nei panni di Thorne Il grande pubblico non lo ha di certo dimenticato. Lui è stato il primissimo Thorne Forrester, per 440 episodi dal 1987 al 1989, della soap Beautiful. L’attore Clayton Norcross è stato uno dei volti più amati dai telespettatori della più longeva soap di tutti i tempi. Dopo di lui, l’antagonista di Ridge è stato interpretato da Jeff Trachta, dal 1989 al 1996. E poi da Winsor Harmon e infine, dal 2017, dall’attore Ingo Rademacher. Ma per i primissimi telespettatori di Beautiful lui resterà per sempre ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) E’ stato ilForrester dell’amata soap. Clayton Norcross è stato nel cast dal 1987 al 1989. Ma cosa falo nella sua nuova vita. Il successo nei pdiIl grande pubblico non lo ha di certo dimenticato. Lui è stato il primissimoForrester, per 440 episodi dal 1987 al 1989, della soap. L’attore Clayton Norcross è stato uno dei volti più amati dai telespettatori della più longeva soap di tutti i tempi. Dopo di lui, l’antagonista di Ridge è stato interpretato da Jeff Trachta, dal 1989 al 1996. E poi da Winsor Harmon e infine, dal 2017, dall’attore Ingo Rademacher. Ma per i primissimi telespettatori dilui resterà per sempre ...

