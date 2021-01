Batterie al litio nel cuore della Motor Valley "Siamo un'azienda dalla carica perfetta" (Di lunedì 25 gennaio 2021) di Daniele Petrone Si definiscono "un'azienda dalla carica perfetta". E neppure la pandemia è riuscita ad arrestarne energia e crescita. È la Flash Battery srl, impresa di Sant'Ilario d'Enza, in ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) di Daniele Petrone Si definiscono "un'". E neppure la pandemia è riuscita ad arrestarne energia e crescita. È la Flash Battery srl, impresa di Sant'Ilario d'Enza, in ...

Ultime Notizie dalla rete : Batterie litio Il Nobel avverte: "Le batterie al litio dureranno ancora per molto" La Repubblica Lavo Hydrogen Battery System: dall'Australia la 'batteria' a celle a combustibile all'idrogeno per la casa

La compagnia australiana Lavo ha presentato un interessante sistema di accumulo casalingo basato su celle a combustibile all'idrogeno da ben 40 kWh, pensato per sfruttare al meglio le fonti rinnovabil ...

Moto, citycar e tempo libero: l’elettrico è fun "Serve un approccio strategico al green"

di Lorenzo Pedrini. Pionieri della mobilità elettrica con batterie al litio, con oltre 1.800 citycar elettriche vendute negli ultimi 15 anni, ma sempre pronti a rilanciare, tra p ...

