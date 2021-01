Basket-Serie A | la diciasettesima giornata

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 25 gennaio 2021) LadiA registra la marcia inarrestabile dell’Armani Exchange Milano che si mantiene saldamente in testa grazie al successo esterno su Treviso per 82-77. Si infiamma la lotta per le posizioni di vertice con Sassari che supera Trieste 103-82 e si conferma seconda. Venezia piega Cremona 88-84 agganciando Virtus Bologna e Brindisi. Infine, Pesaro affonda Cantù 107-83 e si piazza tra le prime otto.A: Quali sono i risultati della 17esima? Unahotels Reggio Emilia-Dolomiti Energia Trentino 83-74 Virtus Segafredo Bologna-Germani Brescia 89-90 De Longhi Treviso-Ajx Armani Exchanche Milano 77-82 Carpegna Prosciutto Pesaro-Acqua S.Bernardo Cantù 107-83 Umana Reyer ...