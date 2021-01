Basket Nba, Orlando-Charlotte nella storia: sarà la prima gara diretta da due arbitri donne (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il match di questa notte tra Nba Orlando Magic e Charlotte Hornets è pronto ad entrare nella storia del Basket: sarà la prima partita ad essere diretta da due arbitri donne insieme sul parquet. Le protagoniste di questo importante avvenimento saranno Natalie Sago e Jenna Schroeder designate, insieme a Sean Wright, nel terzetto che arbitrerà la gara. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il match di questa notte tra NbaMagic eHornets è pronto ad entraredellapartita ad essereda dueinsieme sul parquet. Le protagoniste di questo importante avvenimento saranno Natalie Sago e Jenna Schroeder designate, insieme a Sean Wright, nel terzetto che arbitrerà la. SportFace.

Agenzia_Ansa : Un anno senza #KobeBryant. Il 26 gennaio scorso il tragico incidente in cui persero la vita la stella della #Nba e… - sportface2016 : Basket #Nba, #Orlando-#Charlotte nella storia: sarà la prima gara diretta da due arbitri donne - fisco24_info : Nba: riecco Gallinari, i Clippers non si fermano più: La squadra di Los Angeles conquista la settima vittoria di fi… - StefanoCalamos3 : RT @Agenzia_Ansa: Un anno senza #KobeBryant. Il 26 gennaio scorso il tragico incidente in cui persero la vita la stella della #Nba e sua fi… - NandoPiscopo1 : RT @Agenzia_Ansa: Un anno senza #KobeBryant. Il 26 gennaio scorso il tragico incidente in cui persero la vita la stella della #Nba e sua fi… -