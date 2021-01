Basket, i migliori italiani della 17a giornata di Serie A. Marco Spissu, super serata! Spiccano Bortolani e Tonut, Procida si fa notare (Di lunedì 25 gennaio 2021) giornata scoppiettante, la diciassettesime della Serie A 2020-2021 in tema di italiani protagonisti. Ed è una sorta di duello generazionale, quello avvenuto in questo fine settimana: si va dagli uomini di esperienza, a quelli che oggi un posto fisso in Nazionale ce l’hanno o si trovano comunque nel giro, fino ai giovani rampanti. 28 punti con 6/7 da due, 5/6 da tre, 4 assist, 36 di valutazione: sono questi i numeri con cui Marco Spissu non solo è MVP italiano della giornata, ma lo è anche in assoluto, precedendo pure gli spaziali Zach LeDay di Treviso-Milano e Mitchell Watt di Venezia-Cremona. Gli aggettivi per la stagione del play sassarese stanno finendo: parliamo della sua miglior annata in carriera fino a questo momento, nella ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 gennaio 2021)scoppiettante, la diciassettesimeA 2020-2021 in tema diprotagonisti. Ed è una sorta di duello generazionale, quello avvenuto in questo fine settimana: si va dagli uomini di esperienza, a quelli che oggi un posto fisso in Nazionale ce l’hanno o si trovano comunque nel giro, fino ai giovani rampanti. 28 punti con 6/7 da due, 5/6 da tre, 4 assist, 36 di valutazione: sono questi i numeri con cuinon solo è MVP italiano, ma lo è anche in assoluto, precedendo pure gli spaziali Zach LeDay di Treviso-Milano e Mitchell Watt di Venezia-Cremona. Gli aggettivi per la stagione del play sassarese stanno finendo: parliamosua miglior annata in carriera fino a questo momento, nella ...

