Basket, Eurolega 2020-2021: Olimpia Milano, il pokerissimo con l’Olympiacos Pireo per volare (Di lunedì 25 gennaio 2021) Appuntamento domani sera al Forum d’Assago per l’AX Armani Exchange Milano che ospita l’Olympiacos Pireo per la ventiduesima giornata dell’Eurolega di Basket. Match fondamentale per i ragazzi di Ettore Messina contro una diretta concorrente per un posto ai playoff e match che potrebbe sancire il quinto successo consecutivo dell’Olimpia in questo fantastico gennaio. Ma l’Olimpia non dovrà solo vincere, ma possibilmente farlo con un vantaggio importante. All’andata, in Grecia, i padroni di casa si sono imposti per 86-75 e, dunque, Rodriguez e compagni avranno il doppio obiettivo di conquistare il successo e di farlo possibilmente con uno score di +12 rispetto agli avversari per conquistare il vantaggio negli scontri diretti. Risultato non facile se si pensa che la ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 gennaio 2021) Appuntamento domani sera al Forum d’Assago per l’AX Armani Exchangeche ospitaper la ventiduesima giornata dell’di. Match fondamentale per i ragazzi di Ettore Messina contro una diretta concorrente per un posto ai playoff e match che potrebbe sancire il quinto successo consecutivo dell’in questo fantastico gennaio. Ma l’non dovrà solo vincere, ma possibilmente farlo con un vantaggio importante. All’andata, in Grecia, i padroni di casa si sono imposti per 86-75 e, dunque, Rodriguez e compagni avranno il doppio obiettivo di conquistare il successo e di farlo possibilmente con uno score di +12 rispetto agli avversari per conquistare il vantaggio negli scontri diretti. Risultato non facile se si pensa che la ...

