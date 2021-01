Basket | Eurocup 2020-2021 | la Virtus sfida Buducnost | mentre Trento scenderà in campo contro Boulogne-Levallois

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Giocheranno entrambe domani le due squadre italiane ancora impegnate in, ovveroBologna e Dolomiti Energia Trentino. I primi a scendere in, alle ore 18.45, saranno i dolomitici, i quali dovranno vedersela coi francesi di. La, sulla carta, è decisamente proibitiva per. I transalpini, infatti, stanno facendo una grandissima stagione: hanno conquistato otto successi in dieci incontri disputati in campionato e insono riusciti ad accedere alla seconda fase a gironi da testa di serie del gruppo B. Come se non bastasse, inoltre,ha iniziato al meglio anche questo capitolo numero due della seconda ...