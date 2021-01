Basket, Champions League 2021: Brindisi sfida Burgos per il primato nel girone (Di martedì 26 gennaio 2021) Ultima giornata della prima fase della Basketball Champions League 2020-2021 per la Happy Casa Brindisi. I pugliesi ospitano gli spagnoli del San Pablo Burgos in quello che è uno scontro diretto per la vetta della classifica nel gruppo H. Brindisi ha staccato il biglietto per le Top-16 con un turno d’anticipo, grazie al successo ottenuto in Turchia in casa del Darussafaka. Una vittoria in rimonta per la squadra di coach Vitucci, che si poteva anche permettere di perdere di undici punti, ma che ha onorato al meglio l’impegno con un eccellente ultimo quarto. Sia Brindisi sia Burgos sono attualmente con un record di 4-1. I pugliesi hanno incamerato l’unica sconfitta proprio all’andata in terra spagnola. Un match dominato dalla formazione ... Leggi su oasport (Di martedì 26 gennaio 2021) Ultima giornata della prima fase dellaball2020-per la Happy Casa. I pugliesi ospitano gli spagnoli del San Pabloin quello che è uno scontro diretto per la vetta della classifica nel gruppo H.ha staccato il biglietto per le Top-16 con un turno d’anticipo, grazie al successo ottenuto in Turchia in casa del Darussafaka. Una vittoria in rimonta per la squadra di coach Vitucci, che si poteva anche permettere di perdere di undici punti, ma che ha onorato al meglio l’impegno con un eccellente ultimo quarto. Siasiasono attualmente con un record di 4-1. I pugliesi hanno incamerato l’unica sconfitta proprio all’andata in terra spagnola. Un match dominato dalla formazione ...

