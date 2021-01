Bari | bimbo di 9 anni muore impiccato | si ipotizza il suicidio

Leggi su ck12

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Atrovato mortoundi 9, la prima ipotesi è quella delma la procura ha aperto delle indagini (FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)Tragica notizia oggi da, questo pomeriggio undi 9è stato trovato mortopresso la propria abitazione situata nel quartiere di San Girolamo. A trovare il corpo privo di sensi, con una corda attaccata al collo, i genitori che hanno subito allertato il 118. Inutili purtroppo i tentativi di soccorso, i medici non hanno potuto che constatare il decesso del piccolo. Sul posto oltre che ai sanitari, la Squadra mobile e la Polizia scientifica per i primi accertamenti. SiilLa prima ...