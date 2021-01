Banca Ifis, il calendario finanziario del 2021 (Di lunedì 25 gennaio 2021) (Teleborsa) – L’Istituto con sede a Venezia ha reso noto in un comunicato il calendario finanziario per l’anno 2021: Giovedì 11/02/2021 CDA: Approvazione risultati preliminari 2020 Giovedì 11/03/2021 CDA: Approvazione progetto di bilancio 2020 e convocazione Assemblea Soci Giovedì 22/04/2021 Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2020 Giovedì 13/05/2021 CDA: Approvazione prima trimestrale 2021 Giovedì 05/08/2021 CDA: Approvazione relazione semestrale al 30 giugno 2021 Giovedì 04/11/2021 CDA: Approvazione terza trimestrale 2021 Leggi su quifinanza (Di lunedì 25 gennaio 2021) (Teleborsa) – L’Istituto con sede a Venezia ha reso noto in un comunicato ilper l’anno: Giovedì 11/02/CDA: Approvazione risultati preliminari 2020 Giovedì 11/03/CDA: Approvazione progetto di bilancio 2020 e convocazione Assemblea Soci Giovedì 22/04/Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2020 Giovedì 13/05/CDA: Approvazione prima trimestraleGiovedì 05/08/CDA: Approvazione relazione semestrale al 30 giugnoGiovedì 04/11/CDA: Approvazione terza trimestrale

alexgt78 : @mpasquetto1 @capuanogio Esatto. Il problema è che il fideiussore era banca Ifis, agnelli in pratica ?? - CentralChartsIT : $IF #BANCAIFIS - Settimanale: La tendenza di fondo ribassista è molto forte per BANCA IFIS, ma il breve termine mos… - Romia_IA : $IF #BANCAIFIS - Settimanale: La tendenza di fondo ribassista è molto forte per BANCA IFIS, ma il breve termine mos… - it_tradingview : #IF - Banca IFIS, a scopo di test - TradingView - - albagabellini : #sagaattotredici si spera che lo stato rimanga e il privato operi per una normale aziendale efficienza.! Salviamo l… -

Ultime Notizie dalla rete : Banca Ifis Banca Ifis, il calendario finanziario del 2021 QuiFinanza Crisi Perini, ci sono nuovi pretendenti

Sanlorenzo ha formalizzato ieri in Tribunale la richiesta di procedura di comparazione e altri marchi si fanno avanti ...

Primo shopping del 2021 in Piemonte, Oaktree compra Gruppo Col

In Piemonte lo shopping d’azienda parte in quarta, in questo inizio 2021. È di pochi giorni fa infatti la notizia della vendita della Col Giovanni spa di Moncalieri al fondo statunitense Oaktree Capit ...

Sanlorenzo ha formalizzato ieri in Tribunale la richiesta di procedura di comparazione e altri marchi si fanno avanti ...In Piemonte lo shopping d’azienda parte in quarta, in questo inizio 2021. È di pochi giorni fa infatti la notizia della vendita della Col Giovanni spa di Moncalieri al fondo statunitense Oaktree Capit ...