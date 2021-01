Bambino di 9 anni muore impiccato in casa a Bari | indagano le Procure Sequestrati tablet | pc | telefono

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Undi 9è mortonel pomeriggio del 25 gennaio a, nella sua, nel quartiere San Girolamo. Sono stati i genitori del, che lo hanno trovato con una corda legata al collo, ad avvertire il 118. Per il piccolo però non c’è stato niente da fare. Stando ai primi accertamenti della polizia, intervenuta su segnalazione del 118, si tratterebbe di suicidio. Sull’accadutola Procura ordinaria per il decesso e la Procura per i Minori. La pm di turno, Angela Maria Morea, ha disposto il sequestro di tutti i dispositivi elettronici: si cercherà di accertare se vi siano tracce che aiutino a ricostruire i minuti che hanno preceduto il gesto e se vi sia un eventuale collegamento con “challenge” on line, come nel caso avvenuto nei giorni ...