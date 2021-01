"Balzo della Lega". Sondaggio Mentana, gode solo Salvini: e il Pd? "Non pervenuto" (Di lunedì 25 gennaio 2021) Come in ogni lunedì che si rispetti non può mancare il Sondaggio Swg realizzato per il Tg di La7. Stavolta però Enrico Mentana non si è limitato alle intenzioni di voto, ma si è dedicato anche al mondo in cui gli italiani risolverebbero la crisi di governo. La prima notizia è che il 43% preferirebbe che Giuseppe Conte andasse avanti anche in minoranza, negoziando ogni ciascun decreto o legge separatamente, mentre il 36% preferirebbe le dimissioni del premier e l'apertura formale della crisi, cosa che avverrà ufficialmente domani mattina. In caso di elezioni, il 29% degli intervistati tiferebbe per un governo di centrodestra, mentre il 27% di centrosinistra con il M5s: c'è poi un consistente 20% che vorrebbe un governo di larghe intese, mentre il 24% non si è espresso. Per quanto riguarda le intenzioni di voto, da sottolineare il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Come in ogni lunedì che si rispetti non può mancare ilSwg realizzato per il Tg di La7. Stavolta però Enriconon si è limitato alle intenzioni di voto, ma si è dedicato anche al mondo in cui gli italiani risolverebbero la crisi di governo. La prima notizia è che il 43% preferirebbe che Giuseppe Conte andasse avanti anche in minoranza, negoziando ogni ciascun decreto o legge separatamente, mentre il 36% preferirebbe le dimissioni del premier e l'apertura formalecrisi, cosa che avverrà ufficialmente domani mattina. In caso di elezioni, il 29% degli intervistati tiferebbe per un governo di centrodestra, mentre il 27% di centrosinistra con il M5s: c'è poi un consistente 20% che vorrebbe un governo di larghe intese, mentre il 24% non si è espresso. Per quanto riguarda le intenzioni di voto, da sottolineare il ...

todorov_denis : Sondaggio Mentana, 'balzo della Lega': crisi di governo? Gode solo Salvini, Pd non pervenuto. #Quirinale #dimissioni - lusurpateur_ : @IM__Gab Ahaha ma no amore della szia anzi colgo la palla al balzo per dire che ovviamente nessuna censura da parte… - Serena57891118 : Chissà che a furia di parlarne, qualche dirigente che lavora seriamente al Ministero dell'Istruzione, prenda l'occa… - JaponicaIrai : @JGiusi @ninabecks1 @mgabrielladavid @MPSkino Finalmente qualcuno ha capito il punto. Il 'mamma i fassisti' non può… - andreamariani74 : RT @umbriaOn: #Covid, balzo #record di #casi ad #Amelia. Due classi della ‘#Orsini’ in #isolamento: «Ragazzi, non #abbassiamo la guardia» h… -

Ultime Notizie dalla rete : Balzo della Abruzzo, balzo della variante inglese del Covid. Ecco come vaccinarsi Il Messaggero Matelica-Triestina: il commento della DG Roberta Nocelli

Matelica- Triestina: il commento della DG Nocelli “Eh… 3 punti! Partita tosta, bellissima – ha commentato sui suoi social la DG biancorossa Roberta Nocelli dopo la bella vittoria di ieri sulla Triesti ...

E' un bollettino di guerra: 11 morti, 4 ricoveri, 92 tamponi positivi al covid

FERRARA. E' uno di quei record che nessuno vorrebbe mai battere, ma che ineluttabilmente vanno registrati. Parliamo di decessi con covid e del balzo in avanti che è stato registrato nel Ferrarese: 11 ...

Matelica- Triestina: il commento della DG Nocelli “Eh… 3 punti! Partita tosta, bellissima – ha commentato sui suoi social la DG biancorossa Roberta Nocelli dopo la bella vittoria di ieri sulla Triesti ...FERRARA. E' uno di quei record che nessuno vorrebbe mai battere, ma che ineluttabilmente vanno registrati. Parliamo di decessi con covid e del balzo in avanti che è stato registrato nel Ferrarese: 11 ...