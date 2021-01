Azzolina: “Mi auguro che il personale scolastico abbia la priorità per il vaccino dopo sanitari e over 80” (Di lunedì 25 gennaio 2021) La ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, è intervenuta alla trasmissione di Rai 3, Agorà, per parlare dell'attualità scolastica e della gestione dell'emergenza Covid-19. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 25 gennaio 2021) La ministra dell'Istruzione, Lucia, è intervenuta alla trasmissione di Rai 3, Agorà, per parlare dell'attualità scolastica e della gestione dell'emergenza Covid-19. L'articolo .

