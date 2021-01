Azzolina | “Maturità diversa anche quest’anno | irrealistico pensare il contrario”

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 25 gennaio 2021) “Sarò davvero soddisfatta quando tutti gli studenti italiani torneranno in classe.” Così ha detto la ministra dell’Istruzione Luciaad Agorà. “I recuperi si stanno già facendo e se ne faranno di più perché non possiamo aspettare giugno.” “Ho chiesto altri soldi per i ristori formativi per potenziare i corsi di recupero“, ha poi aggiunto. “Recuperare i giorni persi a giugno? Sul calendario la competenza è delle regioni.” Per ciò che concerne la, dice la“sicuramente saràda quella ordinaria, perché le condizioni sono diverse, sarebbepretendere di svolgere un esame dicome quando non c’era la pandemia”. Intanto, a Buongiorno, su SkyTG24 il presidente dell’Associazione nazionale Presidi ...