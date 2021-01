Avete mai visto la moglie di Nicola Porro? I due sono innamoratissimi (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nicola Porro sarà di nuovo in televisione con il suo ‘Quarta Repubblica‘, ma Avete mai visto sua moglie? I due sono innamoratissimi Nicola Porro, Fonte foto: GettyImagesNicola Porro continua ad attirare a sé sempre più seguaci e telespettatori con il suo amato ‘Quarta Repubblica‘, ma Avete mai visto sua moglie? I due sono innamoratissimi. Come sicuramente in tantissimi già sapranno, comincia la sua carriera nel mondo della politica nel lontano 1994 come portavoce del Ministro degli Esteri di Antonio Martino; in seguito lavora per ‘Il Foglio‘ e per poco tempo conduce ‘Prima Pagina‘ su Rai Radio 3. Tra ... Leggi su chenews (Di lunedì 25 gennaio 2021)sarà di nuovo in televisione con il suo ‘Quarta Repubblica‘, mamaisua? I due, Fonte foto: GettyImagescontinua ad attirare a sé sempre più seguaci e telespettatori con il suo amato ‘Quarta Repubblica‘, mamaisua? I due. Come sicuramente in tantissimi già sapranno, comincia la sua carriera nel mondo della politica nel lontano 1994 come portavoce del Ministro degli Esteri di Antonio Martino; in seguito lavora per ‘Il Foglio‘ e per poco tempo conduce ‘Prima Pagina‘ su Rai Radio 3. Tra ...

lucianonobili : Sì, voi di @ItaliaViva avete ragione su tutto, ma non è questo il momento. E invece no. E invece “questo è il momen… - RaiNews : 'Non avete mai trovato porte chiuse. A un certo punto però avete iniziato una strada diversa, che non è quella dell… - Eurosport_IT : Signore e signori, allacciate le cinture ????? La Streif, la mitica pista di Kitzbuhel, sarà protagonista nel weeken… - Laura6976 : -Tu, devi farti il colore ai capelli ogni mese e trovi chi 'Ah io non ho neanche un capello bianco, nemmeno mia mad… - panicxpoint : RT @barb_edwire: comunque da come parlate si capisce lontano un miglio che non avete mai parlato con una persona trans in carne ed ossa, se… -

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai Fiorello, avete mai visto la moglie Susanna? Bella da morire kronic Perché Conte si dimette

La paura di una sconfitta bruciante in Senato sulla relazione del ministro della Giustizia Bonafede è stato lo snodo decisivo ...

Crisi di governo, Udc resiste: restiamo nel centrodestra. Ma Binetti: dimissioni Conte e nuovo esecutivo

L'Udc alla fine si ricompatta e si tira fuori dalla partita dei 'responsabili' (o volenterosi). Anche se il pressing degli emissari di palazzo Chigi sarebbe tornato molto forte ...

La paura di una sconfitta bruciante in Senato sulla relazione del ministro della Giustizia Bonafede è stato lo snodo decisivo ...L'Udc alla fine si ricompatta e si tira fuori dalla partita dei 'responsabili' (o volenterosi). Anche se il pressing degli emissari di palazzo Chigi sarebbe tornato molto forte ...