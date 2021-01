Avete mai visto il figlio di Mara Venier? Ha 45 anni e la mamma scherza spesso con lui. Foto (Di lunedì 25 gennaio 2021) Mara Venier è da anni in televisione e quindi sotto i riflettori, ma sapete che oltre la figlia Elisabetta Ferracini, che conosciamo per averla vista spesso in tv alla conduzione di alcuni programmi come Solletico, ha anche un figlio? Chi è il figlio di Mara Venier? Il figlio di Mara Venier si chiama Paolo Capponi e di recente la donna ha condiviso una sua Foto postata dalla figlia Elisabetta che scherzando ha scritto Paolo…Quel figo di mio fratello!! Foto autorizzata da lui Ma chi è Paolo Capponi e come mai non se ne sa molto? E’ nato a Roma nel 1975 dalla relazione della donna con Pier Paolo Capponi, attore deceduto nel 2018, con il ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 25 gennaio 2021)è dain televisione e quindi sotto i riflettori, ma sapete che oltre la figlia Elisabetta Ferracini, che conosciamo per averla vistain tv alla conduzione di alcuni programmi come Solletico, ha anche un? Chi è ildi? Ildisi chiama Paolo Capponi e di recente la donna ha condiviso una suapostata dalla figlia Elisabetta chendo ha scritto Paolo…Quel figo di mio fratello!!autorizzata da lui Ma chi è Paolo Capponi e come mai non se ne sa molto? E’ nato a Roma nel 1975 dalla relazione della donna con Pier Paolo Capponi, attore deceduto nel 2018, con il ...

