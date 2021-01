Aurora Ramazzotti rivela | “Ho avuto un crollo emotivo | mi sto facendo aiutare”

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 25 gennaio 2021) La figlia di Michelle Hunziker,, ha confidato ai fan di averune di essere in cura psicoterapica. L’ascesa della popolarità disui social non accenna a fermarsi. La figlia di Michelle Hunziker e Erosè riuscita negli anni a conquistare l’affetto e la simpatia di milioni di italiani ed oggi è uno dei personaggi pubblici più in vista del nostro Paese. La ricetta del successo? La sincerità con cui risponde anche alle domande più scomode, la schiettezza con cui dice ciò che pensa a chi le fa un torto e la capacità innata di non prendersi troppo sul serio. La popolarità raggiunta in questi anni è tale che Mediaset sta pensando a lei in qualità di inviata a ‘L’Isola dei ...