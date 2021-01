“Auguri mamma!” Il regalo di Celeste e Sole fa sciogliere Michelle Hunziker Le piccole di casa l’hanno sorpresa così che spettacolo

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 25 gennaio 2021), il gesto è tenerissimo. Arriva puntuale per i festeggiamenti di mamma. La showgirl è arrivata ai suoi 44 anni e nel giorno del suo compleanno una “carrellata” dida parte dei fan, dalla ‘sua’ Svizzera, e ovviamente anche dalle figlie. Ogni occasione è quella giusta per ricordare alla propria mamma tutto il bene che le si vuole. Non potevano che arrivare numerosissimi i messaggi diper il 44esimo compleanno della showgirl di origini svizzere. Nelle ultime oreha pensato bene di ringraziare tutti attraverso una serie di storie in cui ‘raccogliere’ tutti i pensieri ricevuti a distanza da ogni parte d’Italia. Tra fan, amici e colleghi, ovviamente non potevano mancare all’appello anche le figlie.e ...