Audi vendite da record nel mercato della Cina (Di lunedì 25 gennaio 2021) Audi festeggia un anno 2020 di vendite da record nella lontana Cina. La casa di Inglostadt, presente sul mercato del Regno del Mezzo dal 1988, ha registrato un aumento dei dati su base annua superiore al 5%, diventando un marchio top nell’immenso mercato interno del paese asiatico. La notizia viene direttamente dalla FAW-Volkswagen Automobile Co. Leggi su periodicodaily (Di lunedì 25 gennaio 2021)festeggia un anno 2020 didanella lontana. La casa di Inglostadt, presente suldel Regno del Mezzo dal 1988, ha registrato un aumento dei dati su base annua superiore al 5%, diventando un marchio top nell’immensointerno del paese asiatico. La notizia viene direttamente dalla FAW-Volkswagen Automobile Co.

MoliPietro : Audi vendite da record nel mercato della Cina - ilmessaggeroit : #audi, record di #vendite in #cina nel 2020: immatricolati 726.288 veicoli nuovi l'anno scorso - jmorat : RT @vaielettrico: Il più cliccato su @vaielettrico / La micro #Renault pensata per lo #sharing, i problemi di gioventù della Ford #Mustang,… - gianbasilio : RT @vaielettrico: Il più cliccato su @vaielettrico / La micro #Renault pensata per lo #sharing, i problemi di gioventù della Ford #Mustang,… - vaielettrico : Il più cliccato su @vaielettrico / La micro #Renault pensata per lo #sharing, i problemi di gioventù della Ford… -

Ultime Notizie dalla rete : Audi vendite Audi, record di vendite in Cina nel 2020: immatricolati 726.288 veicoli l'anno scorso Il Messaggero - Motori Audi vendite da record nel mercato della Cina

Audi annuncia il record di vendite di auto in Cina nel 2020, con oltre il 5% di crescita su base annua. Ok le vetture prodotte e le importate ...

Audi A6 usata del 2015 in vendita

686 risultati per la tua ricerca di Audi A6 usata del 2015 in vendita. l'auto più conveniente parte da 11.800 €. Cerchi altre auto? Guarda anche i risultati per Audi A6 del 2015 in vendita!

Audi annuncia il record di vendite di auto in Cina nel 2020, con oltre il 5% di crescita su base annua. Ok le vetture prodotte e le importate ...686 risultati per la tua ricerca di Audi A6 usata del 2015 in vendita. l'auto più conveniente parte da 11.800 €. Cerchi altre auto? Guarda anche i risultati per Audi A6 del 2015 in vendita!