(Di lunedì 25 gennaio 2021) Tragedia sfiorata a: und', utilizzato come navetta, è rimasto coinvolto nell'esplosione di un ordigno artigianale. Nella deflagrazionea bomba, secondo alcune ...

MediasetTgcom24 : Attentato a Kabul, colpito mezzo dell'ambasciata d'Italia: ecco le immagini #kabul - MonchiSon1975 : RT @MediasetTgcom24: Attentato a Kabul, colpito mezzo dell'ambasciata d'Italia: ecco le immagini #kabul - dantes76 : RT @MediasetTgcom24: Attentato a Kabul, colpito mezzo dell'ambasciata d'Italia: ecco le immagini #kabul - News24_it : RT @MediasetTgcom24: Attentato a Kabul, colpito mezzo dell'ambasciata d'Italia: ecco le immagini #kabul - an12frnc : RT @MediasetTgcom24: Attentato a Kabul, colpito mezzo dell'ambasciata d'Italia: ecco le immagini #kabul -

Ultime Notizie dalla rete : Attentato Kabul

Tragedia sfiorata a Kabul: un mezzo dell'ambasciata d'Italia, utilizzato come navetta, è rimasto coinvolto nell'esplosione di un ordigno artigianale. Nella deflagrazione della bomba, secondo alcune fo ...A poche ore dall'attentato a Kabul, il ministro della Difesa è arrivato in Afghanistan per l'avvicendamento nella missione Resolute Support ...