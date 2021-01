Attacco a Capitol Hill | il commento del regista Spike Lee | ' Trump alla stregua di Hitler'

(Di lunedì 25 gennaio 2021) IlLee, in un video con cui ha accettato un premio per il suo nuovo cortometraggio 'New York, New York', ha paragonato Donaldad Adolf: "Adesso siamo a un bivio. Questo non ...

guglielmopicchi : ??? Capitol Hill fu assaltata già 3 volte, nel 1954, 1971 e 1983. Sempre da gruppi di sinistra. Grazie… - Incantesimo : RT @catlatorre: Il Parlamento europeo ha votato una risoluzione che condanna l'attacco a Capitol Hill e rivendica la difesa della democrazi… - MenicaBersani : RT @catlatorre: Il Parlamento europeo ha votato una risoluzione che condanna l'attacco a Capitol Hill e rivendica la difesa della democrazi… - AntoPignatari : RT @catlatorre: Il Parlamento europeo ha votato una risoluzione che condanna l'attacco a Capitol Hill e rivendica la difesa della democrazi… - dadaudo : RT @catlatorre: Il Parlamento europeo ha votato una risoluzione che condanna l'attacco a Capitol Hill e rivendica la difesa della democrazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Attacco Capitol

Il regista Spike Lee, in un video con cui ha accettato un premio per il suo nuovo cortometraggio 'New York, New York', ha paragonato Donald Trump ad Adolf Hitler: "Adesso siamo a un bivio. Questo non ...Mancava pure la campanella, in un piccolo plesso di una scuola che proprio Campanella Sturzo si chiama, una tautologia che diviene una contraddizione in termini. Poi la campanella, dopo parecchi mesi, ...