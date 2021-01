Atroci violenze negli allevamenti di suini: l’inferno del DOP italiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Brutali e innumerevoli le Atrocità filmate, documentate e denunciate dalla nota organizzazione Essere Animali. Un inferno che ancora una volta emerga da un contesto noto e di cui più volte The Social Post si è occupato, gli allevamenti intensivi. Oggetto delle segnalazioni questa volta sono due allevamenti italiani, l’uno sito in provincia di Verona, l’altro il provincia di Pavia, entrambi “rinomati” per essere tra i fornitori del circuito DOP. allevamenti dunque che riforniscono le filiere di produzione di veri fiori all’occhiello del made in Italy, come il Prosciutto di Parma e il Prosciutto San Daniele. ATTENZIONE: NELL’ARTICOLO È PRESENTE UN VIDEO CHE POTREBBE URTARE LA VOSTRA SENSIBILITÀ Le ombre del DOP italiano: violenze e maltrattamenti negli ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 25 gennaio 2021) Brutali e innumerevoli letà filmate, documentate e denunciate dalla nota organizzazione Essere Animali. Un inferno che ancora una volta emerga da un contesto noto e di cui più volte The Social Post si è occupato, gliintensivi. Oggetto delle segnalazioni questa volta sono dueitaliani, l’uno sito in provincia di Verona, l’altro il provincia di Pavia, entrambi “rinomati” per essere tra i fornitori del circuito DOP.dunque che riforniscono le filiere di produzione di veri fiori all’occhiello del made in Italy, come il Prosciutto di Parma e il Prosciutto San Daniele. ATTENZIONE: NELL’ARTICOLO È PRESENTE UN VIDEO CHE POTREBBE URTARE LA VOSTRA SENSIBILITÀ Le ombre del DOPe maltrattamenti...

IhaveavoiceTW : Stupri, femminicidi, minacce di stragi di #donne da parte di un 19enne, un 22enne e un 25enne #ihaveavoice #donne… - lorenzo5103 : @donzan1 @Anna94198447 @EssereAnimali Povero maialino, chi lo difende da quelle violenze atroci? Anche lui ha una m… - belongvtoharry : ho appena visto al telegiornale un servizio su dei maiali da allevamento che subivano violenze atroci, venivano sca… - unavitadainvalo : @JoeBiden dice alla Russia di scarcerare una #zecchecomunista, non si ricorda le atroci violenze che i detenuti han… - LoredanaMa75 : @Eposmail @riky7372 @Valessiabi Non credo sarebbe utile. Ho solo detto che non concordo nel giustificare violenze i… -

Ultime Notizie dalla rete : Atroci violenze Lisa Montgomery: esecuzione sospesa. Una storia di abusi e violenze atroci QUOTIDIANO.NET Il fidanzato di Roberta non ha confessato e intanto spuntano possibili violenze dal passato

Le ultime notizie sull'omicidio di Roberta Siragua: il fidanzato non ha confessato, ha solo detto dove si trovava il cadavere della ragazza ...

Carpi sui giornali. La tragica fine di Claudia Lepore, assassinata ai Caraibi. Il commosso ricordo di Mario Brani

La fine atroce della 59enne carpigiana Claudia Lepore, residente dal 2009 a Bavaro, località turistica delle Repubblica dominicana nei pressi di Punta Cana, si prende oggi due pagine nelle cronache pr ...

Le ultime notizie sull'omicidio di Roberta Siragua: il fidanzato non ha confessato, ha solo detto dove si trovava il cadavere della ragazza ...La fine atroce della 59enne carpigiana Claudia Lepore, residente dal 2009 a Bavaro, località turistica delle Repubblica dominicana nei pressi di Punta Cana, si prende oggi due pagine nelle cronache pr ...